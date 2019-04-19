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ЮНИСЕФ направил на неподконтрольную часть Донбасса 19,3 тонны гумпомощи. Новости

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Луганская область

ЮНИСЕФ направил на неподконтрольную часть Донбасса 19,3 тонны гумпомощи

19.04.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 19,3 тонн стройматериалов. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 6 грузовиков от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (строительные материалы) общим весом 19,3 тонны», – сказано в сообщении.

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