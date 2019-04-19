ЮНИСЕФ направил на неподконтрольную часть Донбасса 19,3 тонны гумпомощи. Новости

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 19,3 тонн стройматериалов. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 6 грузовиков от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (строительные материалы) общим весом 19,3 тонны», – сказано в сообщении.