Сводка из зоны ООС за 18 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Во время обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских подразделений:

из минометов калибром 82 мм, вооружения танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Павлополя;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у Водяного;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Песок;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Светлодарска;

из ручных противотанковых гранатометов – в районе Крымского.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из минометов калибром 120 мм – в районе Павлополя;

из минометов калибром 82 мм – в районе Пищевика.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 128 единиц. Под огнем оказались село Веселое на окраине Донецка; горловские поселки Широкая Балка и шахты им. Гагарина; села Украинское, Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Саханка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».