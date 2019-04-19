Названо точное время начала дебатов Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский». Новости

Дебаты действующего главы государства Петра Порошенко и кандидата на пост президента, шоумена Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» начнутся сегодня, 19 апреля, в 19:00, пишет «Сегодня».

Кроме того, в соответствии с принятыми Центризбиркомом изменениями, сегодня на «Общественном» тоже должны состояться теледебаты кандидатов – с 21:00 до 22:00.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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