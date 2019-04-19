На Луганщине разоблачили группу интернет-торговцев наркотиками. Новости

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с сотрудниками отдела противодействия киберпреступности задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые через интернет торговали наркотиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Мужчины с помощью телеграмм-бота в группах мессенджера Telegram бесконтактно путем тайников сбывали синтетическое наркотическое средство метадон и особо опасное психотропное вещество PVP. Полицейские изъяли у подозреваемых почти 10 тыс. доз наркотиков и психотропных, мобильные телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, банковские карты и денежные средства, полученные за сбыт наркотических средств», – проинформировала спикер полиции.

«Досудебное следствие по уголовному производству, открытому по статье 307 УК Украины (Сбыт наркотических средств и психотропных веществ) продолжается», – сообщила Погукай.