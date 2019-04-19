Из руин: На Донетчине показали восстановленную школу в Красногоровке (Видео). Новости

Из руин восстановлена современная опорная школа в Красногоровке (Донецкая обл.), которая 28 мая 2017 года была обстреляна незаконными вооруженными формированиями из артиллерии. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

«Здание существенно укрепили: только для усиления стен и перекрытий смонтировано 25 тонн металлических конструкций! Во время реконструкции построили еще один этаж, вскоре будут установлены два лифта (для маломобильных людей и отдельный – для пищеблока), практически готова современная котельная, которая, кроме школы, будет обогревать еще и детский сад и соседние здания (поскольку в результате обстрелов система отопления Красногоровки была разрушена)», – написал Куць.

Он добавил, что из областного бюджета на школу выделено 65 млн грн, на строительство котельной – еще 11 млн грн.

Напомним, 28 мая 2017 года Красногоровка была обстреляна представителями незаконных вооруженных формирований. По предварительным оперативным данным, было сообщено о ранении трех женщин, затем говорилось о четверых раненых.