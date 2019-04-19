На Луганщине шахтеры просят представителя омбудсмена помочь с выплатой зарплаты. Новости

В представительство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях обратились люди, ранее работавшие на государственном предприятии ПАО «Лисичанскуголь» с заявлениями о нарушении их социально-экономических прав. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«В нарушение ст. 115, 116, 117 КЗоТ Украины работникам предприятия ПАО "Лисичанскуголь", которые уволились, не производят расчет по заработной плате, люди уже более года не могут получить свою заработную плату. Людьми были поданы иски в суды первой инстанции. Суд признал нарушение трудового законодательства и обязал ПАО "Лисичанскуголь" выплатить людям задолженность, но судебные решения предприятием не выполняются. По словам обратившихся, профсоюз и государственная инспекция по труду не может повлиять на сложившуюся ситуацию», – написал он.

«Ранее я обращался в правоохранительные органы Луганской и Донецкой областей с требованием внести данные в ЕРДР по ст. 175 УК Украины по поводу невыплаты заработной платы рабочим на угледобывающих предприятиях региона. Взяли обращения в работу», – добавил Лисянский.