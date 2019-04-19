Операция «Нерест»: На Донетчине изъяли 185 кг незаконно выловленной рыбы. Новости

Во время операции «Нерест» на Донетчине правоохранители изъяли 185 кг незаконно выловленной рыбы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что полицейские задокументировали 15 фактов незаконного вылова рыбы. Общегосударственные профилактические мероприятия продолжаются на территории области с 1 апреля.

«Операция "Нерест" проводится в период нерестового запрета для сохранения водных биоресурсов. В это время устанавливается ограничение на вылов рыбы и запрет вылова раков. С начала проведения мероприятий участковые офицеры полиции Донецкой области задержали 16 человек, которые незаконно вылавливали рыбу», – рассказали в полиции.

По 6 фактам начаты уголовные производства по ст. 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, или другим водным добывающим промыслом». Нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет.

«Так, в Мариуполе к уголовной ответственности привлекаются браконьеры, у которых изъято более 1200 рыб различных пород. В отношении 9 лиц составлены административные протоколы – не только за нарушение правил рыболовства, но и за сбыт незаконно добытой продукции (ст. 85 и 85-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях)», – сообщили в пресс-службе.

Всего у нарушителей изъято 185 кг рыбы, а также 11 рыболовных сетей и 7 других орудий незаконного вылова водных биоресурсов.

Нерестовый запрет продлится до 9 июня.