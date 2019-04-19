ЧП в школе в Авдеевке: Госпитализированы дети. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) несколько учеников школы сегодня, 19 апреля, были госпитализированы из-за возможного отравления неизвестным веществом.

Как сообщается, из помещения авдеевской ОШ №7, где также временно размещается и 2-я школа, госпитализированы 7 учеников из-за возможного отравления неизвестным веществом. По словам очевидцев, предположительно, в воздухе было распылено вещество химического происхождения, из-за этого ученикам стало плохо.

На место сразу прибыла карета «скорой помощи», сотрудники ГСЧС. Также стало известно, что спасатели отправились в Авдеевскую центральную горбольницу, чтобы уточнить состояние пострадавших. На месте происшествия работает полиция, ведутся следственные действия.

Всех детей вывели на улицу, родителям сообщили о происшедшем. Подробности ЧП выясняются.

Источник: Avdeevka.city

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