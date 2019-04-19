В «ЛНР» мужчина убил знакомого. Новости

В неподконтрольном украинским властям Суходольске (Луганская обл.) мужчина убил знакомого. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп мужчины 1960 года рождения был обнаружен местной жительницей в одной из квартир многоэтажки, о чем женщина сообщила «полиции ЛНР» 13 апреля. Убийство произошло на фоне распития алкогольных напитков в квартире потерпевшего.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате тупой травмы головы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР установлено, что телесные повреждения потерпевшему в ходе распития спиртных напитков причинил гражданин 1984 года рождения», – говорится в сообщении «МВД ЛНР».

Мужчина задержан. «Я посмотрел пару минут – может придет в себя. Потом смотрю – нет, признаков жизни он не подает, пощупал пульс – пульса нет. Я накрыл его одеялом, собрался и ушел. Пошел к другу на "Спартак", чтоб у него посидеть. Я не мог, не соображал, что делать», – сказал мужчина.

По данному факту в «ЛНР» продолжается «следствие».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube