Правоохранителям Бахмута сдалась экс-участница НВФ. Новости

Правоохранителям Бахмута (до переименования, – Артемовск, Донецкая обл.) сдалась участница незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 32-летняя участница НВФ добровольно сдалась в оперативно-розыскной отдел оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и полицейским.

Сейчас следователи проверяют деятельность женщины в рядах незаконных вооруженных формирований.

«Установлено, что работу кухарки ей предложил сожитель, который уже был в "штате" террористической группировки. Полицейские выяснили, что в 2015 году днем она работала поваром, а ночью – несла службу на КПП в административном здании 3-й мотострелковой бригады в г. Енакиево», – рассказали в полиции.

В 2016 году женщина покинула «службу», несмотря на то, что других вариантов трудоустроиться у нее не было. Через знакомых экс-участница НВФ узнала о предоставленной государством возможности освободиться от ответственности, добровольно сдавшись правоохранителям, и покинула неподконтрольную украинским властям территорию.

«После проверки, не совершала ли участница НВФ тяжких преступлений против мирного населения, она может быть освобождена от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Обратиться в полицию Донетчины с уведомлением о добровольной сдаче участники незаконных вооруженных формирований могут по телефонам 095-09-46-121 или 102», – добавили в пресс-службе.