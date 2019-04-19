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ЧП в школе в Авдеевке: За медпомощью обратились 16 детей. Новости

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ЧП в школе в Авдеевке: За медпомощью обратились 16 детей

19.04.19 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Авдеевке (Донецкая обл.) за медицинской помощью после, по предварительным оценкам, распыления перечного газа, обратились 16 школьников. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин на своей странице в Facebook.

«ЧП в Авдеевский школе №7. По предварительным оценкам, неизвестное пока лицо распылило перечный газ. Учебный процесс остановлен. 16 детей обратились за медицинской помощью, две девушки госпитализированы. Состояние нормальное, через час-два больницу покинут», – написал Малыхин.

«На месте работают специалисты ГСЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации. Ожидаем официальные выводы экспертов», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке 7 учеников школы были госпитализированы из-за возможного отравления неизвестным веществом.

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