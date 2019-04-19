В полиции рассказали подробности происшествия в школе в Авдеевке (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) в одной из школ неизвестные распылили газ. Сейчас все дети эвакуированы из учебного заведения. На месте работают правоохранители и работники ГСЧС. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Около 10:30 в Авдеевское отделение полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что неизвестные распылили газ из газового баллончика в помещении школы. Все ученики и педколлектив были немедленно эвакуированы. В местную больницу для оказания медицинской помощи были доставлены 8 детей, их состояние здоровья удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств указанном факту будет дана соответствующая правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке 7 учеников школы были госпитализированы из-за возможного отравления неизвестным веществом. Позже стало известно, что подозревается распыление перечного газа, а за медицинской обратились 16 школьников.

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