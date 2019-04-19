На Донетчине женщина бросила ребенка дома у постороннего человека. Новости

Полицейские Волновахи (Донецкая обл.) устанавливают местонахождение наркозависимой женщины, которая бросила своего 3-летнего ребенка. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что мальчика полицейские и соцработники нашли в доме местного жителя с ограниченными возможностями.

Так, в полицию поступило сообщение от сотрудника Волновахского территориального центра о том, что в доме их подопечного обнаружен ребенок трех лет, который, как выяснилось, уже не один день находится без присмотра родителей.

Приехав по месту нахождения ребенка, полицейские установили, что мать мальчика оставила его на мужчину, у которого есть проблемы со здоровьем и уже несколько дней не появлялась и не интересовалась своим ребенком. Совместно со службой по делам детей мальчика направили в детское отделение Волновахской больницы.

Правоохранители также установили, что мать ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», а также длительное время употребляет наркотики, за что привлекалась к уголовной ответственности.

«Приехав по адресу проживания семьи, правоохранители нашли остатки наркотических веществ, что свидетельствует о том, что женщина не бросила пагубную зависимость и продолжает вести аморальный образ жизни. Кроме этого, надлежащие условия для проживания и развития ребенка не созданы. Сотрудники ювенальной превенции и социальные службы неоднократно давали шанс горе-матери исправиться, привести помещение в надлежащее состояние, ответственно относиться к здоровью, содержанию и воспитанию малолетнего сына, пройти лечение от наркозависимости, но все напрасно.», – рассказали в пресс-службе

Дома женщины на момент визита не было. В настоящее время полиция выясняет ее местонахождение, а также решается вопрос о лишении матери ее родительских прав. Относительно мальчика составлен акт о брошенном ребенке и в ближайшее время малыша устроят в реабилитационный центр.