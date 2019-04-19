Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским. Новости

В Европейском Союзе сожалеют о том, что после первого тура выборов до сих пор не состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал это неуважением к избирателям. Об этом Мингарелли сказал, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO, которые прибыли на второй тур выборов президента Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Посол ЕС в Украине также отметил, что избиратели должны быть обязательно ознакомлены с будущей политикой кандидатов, которую они хотят привнести в случае победы на выборах.

«В соответствии с нынешней избирательной кампанией перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике», – сказал Мингарелли.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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