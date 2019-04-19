На Донетчине жителей трех поселков на линии разграничения будут подвозить к избирательным участкам. Новости

Жителей трех поселков на линии разграничения в Донецкой области будут подвозить к избирательным участкам в день президентских выборов 21 апреля.

Жителей Жованки, Бахмутки и Песок-2 в день президентских выборов будут возить голосовать в Зайцево. Там сформированы 2 избирательных участка, где, по данным ЦИК, могут проголосовать почти 2700 избирателей.

По словам председателя военно-гражданской администрации Зайцево Владимира Веселкина, перевозчик будет возить людей бесплатно. «У нас нет прямого сообщения, а идти людям 4-5 км неудобно», – сказал Веселкин.

Он также сообщил, что будет 3 рейса малым автобусом из Жованки в Майорск (в с. Зайцево), один рейс большого автобуса будет из Бахмутки и один большой автобус выйдет в рейс «Пески-2 – Майорск».

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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