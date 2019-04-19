Полиция призывает не менять формат дебатов на «Олимпийском». Новости

Полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК «Олимпийский», запланированных на вечер 19 апреля, по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По словам Крищенко, формат дебатов и меры безопасности на НСК «Олимпийский», а также маршруты входа/выхода, места нахождения сторонников кандидатов и их разграничения были утверждены представителями обеих штабов и правоохранителями, менять ее – подвергать опасности граждан.
«Формат проведения дебатов был утвержден на консультационном совещании с участием представителей МВД, Управления госохраны, штабов кандидатов и руководства НСК "Олимпийский". Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованным всеми сторонами плану», – сказал Крищенко.
Координационное совещание с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и представителей штабов кандидатов в президенты прошло 17 апреля.
Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.
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