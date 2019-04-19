На Луганщине главу сельсовета подозревают в организации «референдума ЛНР». Новости

В Луганской области сообщили о подозрении голове Тепловского сельского совета (Станично-Луганский р-н) по факту участия в проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» весной 2014 года. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурор Луганской области Владимир Янко 19 апреля 2019 года сообщил о подозрении голове Тепловского сельского совета Станично-Луганского района Луганской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повторно по предварительному сговору группой лиц)», – сказано в сообщении.

Как установило расследование, находясь в должности председателя сельского совета, женщина вместе с другими лицами, добровольно участвовала в организации «избирательного участка» для проведения «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

Накануне проведения псевдореферендума подозреваемая, действуя согласно отведенной ей роли, предоставила помещение Тепловский сельского совета Станично-Луганского района для проведения «референдума», выдала столы для работы «членов комиссии», ящики и кабинки для голосования местных жителей.

Утром 11 мая 2014 года женщина получила «избирательные бюллетени» и списки избирателей. В дальнейшем она контролировала ход проведения «референдума» и работу «избирательной комиссии». После чего результаты голосования были переданы представителям «центральной избирательной комиссии Луганской народной республики» для объявления результатов с целью отделения территории Луганской области от территории Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Согласно санкции статьи, правонарушительнице может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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