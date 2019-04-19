В прифронтовом Торецке отремонтируют автодорогу за 35 млн грн. Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) на капитальный ремонт автодороги из областного бюджета будет направлено почти 35 млн грн. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

«На осуществление мероприятия "Капитальный ремонт автодороги по ул. Центральная" выделено 34 млн 608 тыс. 950 грн. Главным распорядителем бюджетных средств определен департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации», – сказано в сообщении.

Также, как отметили в пресс-службе, более 3 млн грн. из городского бюджета будет направлено на текущий ремонт дорог Торецка. Процедура закупок уже начата в системе Prozorro.

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