НВФ обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли дома мирных жителей и школу в Золотом-5 (Луганская обл., НКТ*), пытаясь обвинить в этом Объединенные силы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают прибегать к практике коварных обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил. Подобные безответственные и агрессивные действия направлены на дискредитацию ВСУ, а главное – угрожают жизни мирного населения», – говорится в сообщении.

Так, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдатели Миссии, в сопровождении членов НВФ, на улице Лизы Чайкиной, 10, на западной окраине Золотого-5 (Михайловка), что на неподконтрольной правительству Украины территории, видели воронку во дворе около 4 метров к северу от двухэтажного дома и 14 разбитых окон, около 150 осколочных повреждений на стене того же дома.

Кроме того, на этой улице, в соседнем доме члены патруля Миссии также видели 4 разбитые окна и около 30 осколочных повреждений в стене с южной стороны двухэтажного дома. Житель дома сообщил, что обстрел в данном районе произошло 14 апреля, около 19:20, когда он с женой были в своей квартире, на втором этаже. Он добавил, что жители квартиры на первом этаже, а это молодая семья с двумя дочерьми 5 и 11 лет, также находились дома. По оценке СММ, повреждения двух домов произошли в результате разрывов гранат с автоматического гранатомета, выпущенных с западно-северо-западного направления.

На улице Почтовой 9, ориентировочно в 80 метрах к востоку от предыдущих домов, которые были обстреляны, наблюдатели видели пробоину диаметром около 40 сантиметров на восточной стороне крыши, еще 2 разбиты окна и осколочные повреждения одноэтажного дома. Житель дома 55-летний мужчина сообщил о том, что обстрел в этом районе произошел 14 апреля, около 19:45, когда он находился во дворе дома вместе с братом.

На улице Мира 4, что на юго-восточной стороне Золотого-5 (Михайловки) наблюдатели видели пробоину окне с западной стороны второго этажа здания функционирующей школы. А также повреждения окна с северной стороны одноэтажного здания, расположенного к западу от основного здания школы. Сотрудница школы сообщила о том, что вечером 14 апреля, когда произошел обстрел, учеников на территории школы не было.

Как отметили в СММ, начиная с декабря 2018 года эта школа 8 раз была повреждена обстрелами.

По оценке, все вышеуказанные повреждения образовались в результате разрывов гранат с автоматического гранатомета ОГ-9 или ОП-15. «Максимальная дальность стрельбы примененного для обстрела вооружения ОГ-9, ОП-15, РПГ-7 не превышает 800 м, а позиции Вооруженных Сил Украины находятся на расстояниях более 2,4 км от поврежденных домов. На расстояниях, достаточных для поражения поврежденных домов, находятся исключительно вооруженные формирования Российской Федерации», – подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, при детальном изучении расстояния, профиля, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и НВФ, становится понятным о непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов мирных жителей Золотого-5.

Важно отметить, что накануне 14 апреля 2019 с этого же района НВФ обстреляли Золоте-4, находящееся на подконтрольной правительству Украины территории с использованием аналогичного вооружения. В результате обстрела были повреждены 6 жилых домов.

«Указанные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей»., – говорится в сообщении.

* Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория