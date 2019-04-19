В Красногоровке во время пожара погиб мужчина. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 19 апреля, при пожаре в летней кухне погиб мужчина. Причины возгорания выясняют специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«19 апреля в 8:06 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Кобзаря в г. Красногоровка Марьинского района. По указанному адресу выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – сказано в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что загорелась летняя кухня. В результате пожара погиб мужчина.

Уточняется, что сотрудники ГСЧС потушили пожар в 08:27. «От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – добавили в Службе спасения.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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