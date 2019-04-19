Ситуация в пунктах пропуска днем 19 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «11:23. "Каргилл". Сейчас. Из Донецка 60/40. Из Украины 60+. Перевозы ездят, люди стоят»;

Константин: «12:21. В Донецк украинский – сразу на заезд, "Каргилл" – основная 30 машин»;

«Pljaskin»: «12:40. "Каргилл" (в сторону Украины) от бетонных блоков»;

Вячеслав: «13:40. "Каргилл" в Украину, общая 60 машин, льготка 20машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Aleksandr: «12:27. Еленовка. В Донецк колейка машин из 50»;

Aleksandr: «12:58. Еленовка в Донецк. Едет одна льгота. За 1:30 продвинулись на 30 м»;

Никита: «13:00. А основная сколько машин?»;

Aleksandr: «13:00. Из Донецка очередь метров 100 от поворота заканчивается. Основная в Донецк – до сигарет»;

Alex: «13:07. В Еленовке в Мариуполь около 85 машин, льготы около 40. На "Каргилле" в Украину – машин 45 основной, льготы штук 25».

КПВВ «Гнутово»:

Алик: «12:05. Пищевик стоит. В Мариуполь очередь очень большая, далеко за автобусами».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: