В Марьинке женщина отравилась угарным газом. Новости

В Марьинке (Донецкая обл.) из-за неисправности печи пострадала хозяйка частного дома. С диагнозом «отравление угарным газом», женщина доставлена в больницу. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.
«18 апреля в 23:35 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. Набережная в г. Марьинка Донецкой области», – сказано в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что жительница дома была госпитализирована в Кураховскую городскую больницу с диагнозом – отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность отопительной печи на твердом топливе.
«От Главного управления силы и средства не привлекались», – уточнили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 апреля, в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) при пожаре в летней кухне погиб мужчина.
Читайте также:
- Пожар в Селидово: Пострадал пожилой мужчина
- Пожар в Славянске: Погиб 55-летний мужчина
- На Донетчине в квартире взорвался бытовой газ: Пострадал мужчина (Фото)
- Смертельный пожар на Донетчине: Полиция открыла уголовное производство
- В Донецкой области на пожаре погиб мужчина
- Пожар на Донетчине: Погиб пожилой мужчина
Комментарии