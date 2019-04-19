В Марьинке женщина отравилась угарным газом. Новости

В Марьинке (Донецкая обл.) из-за неисправности печи пострадала хозяйка частного дома. С диагнозом «отравление угарным газом», женщина доставлена в больницу. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«18 апреля в 23:35 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. Набережная в г. Марьинка Донецкой области», – сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что жительница дома была госпитализирована в Кураховскую городскую больницу с диагнозом – отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность отопительной печи на твердом топливе.

«От Главного управления силы и средства не привлекались», – уточнили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 апреля, в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) при пожаре в летней кухне погиб мужчина.

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