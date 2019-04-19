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На Донетчине для шахты купили современное оборудование из Китая. Новости

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На Донетчине для шахты купили современное оборудование из Китая

19.04.19 15:11dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Александр Куць

Из государственного бюджета на приобретение очистного горно-шахтного оборудования для ОП «Шахта "Капитальная"» ГП «Мирноградуголь» выделили 208,6 млн грн. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

«Оно изготовлено китайской компанией Suny Heavy Equipment, состоит из цепного конвейера и самодвижущегося устройства ленточного конвейера, очистного комбайна, перегружателя и станции управления. Благодаря ему на 35 тыс. тонн увеличена ежемесячная добыча угля, создано дополнительно 120 рабочих мест», – написал он.

«Сегодня имел возможность увидеть новое оборудование в действии. Это не первая и не последняя государственная инвестиция в предприятие: сейчас работаем над открытием еще четырех лав, финансирование которых будет происходить за счет государственного бюджета», – добавил Куць.

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