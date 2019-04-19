В Молдове задержали руководителя «Волчьей стаи» из «ЛНР». Новости

Служба информации и безопасности Молдовы задержала гражданина Молдовы, которого подозревают в наемничестве. По данным СИБ, мужчина в 2014-2015 годах воевал на востоке Украины на стороне незаконных формирований «ЛНР». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Судя по документам, опубликованным СИБ, задержанный родом из Тараклии. 31-летний мужчина покинул Молдову в 2012 году, а в 2014-2015 годах под позывным «Захар» руководил группировкой «Волчья стая».

Он обеспечивал членов незаконной группировки обмундированием и оружием, выявлял «диверсантов и проверял машины на наличие взрывчатки». После 2015 года злоумышленник переехал в Россию, где находился до сих пор.

Его задержали в кишиневском аэропорту, когда он вернулся в Молдову.

Во время допроса мужчина полностью признал вину, говорится в сообщении. 17 апреля его задержали на 72 часа. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, молдавские спецслужбы обнаружили 56 граждан Модовы, воевавших за «Л-ДНР».

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