Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском: Кто будет ведущими и каков формат . Новости

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на «Олимпийском » будут отвечать на 3 вопроса каждый. Об этом сообщил источник « Украинской правды » , близкий к переговорам.

Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Елена Фроляк работает на телеканале ICTV, который принадлежит к медиахолдингу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Андрей Куликов – соучредитель и председатель правления «Общественного радио » .

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, источники, как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского, жалуются друг на друга.

В группе Порошенко изданию сказали, что «зеленые идут по беспределу » , зато в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: «Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие » .

После публикации новости в команде Порошенко добавили, что в отношении ведущих еще ведутся переговоры. Команда президента настаивает, чтобы модераторы могли поставить кандидатам более 3 вопросов.

Ранее сообщалось, что полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК «Олимпийский», запланированных на вечер 19 апреля, по соображениям безопасности. Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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