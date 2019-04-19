Это невозможно, – эксперт об освобождении Донбасса силовым путем . Новости

Победа Украины над незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР» на Донбассе силовым путем невозможна. Такое мнение высказал советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, передает «Радио НВ».

«В этой войне у нас есть только две возможности ее прекратить. Первая – это победить [силовым путем], что невозможно – у нас нет таких сил, в Украине нет таких сил. Вторая – это капитулировать, чего мы не хотим; не для того погибали все эти люди и в советские времена, не для того стояли на Майданах, не для того была Небесная сотня, чтобы мы сейчас капитулировали перед Россией», – отметил он.

Единственным возможным путем победы в войне, по мнению Зисельса, является мобилизация мирового сообщества для борьбы с агрессией РФ.

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