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В Донецке сообщают о ДТП (Фото). Новости

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В Донецке сообщают о ДТП (Фото)

ДН

19.04.19 15:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке очевидцы сообщают о ДТП. Информацией местные жители делятся в соцсетях.

Так, дончане сообщают об аварии, которая произошла 18 апреля: столкнулись три автомобиля.

Также очевидцы пишут о ДТП, что произошло сегодня, 19 апреля. По словам дончан, мотоцикл врезался в легковое авто на выезде со стоянки гипермаркета «Ашан».

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