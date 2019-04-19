В Донецке сообщают о ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке очевидцы сообщают о ДТП. Информацией местные жители делятся в соцсетях.
Так, дончане сообщают об аварии, которая произошла 18 апреля: столкнулись три автомобиля.
Также очевидцы пишут о ДТП, что произошло сегодня, 19 апреля. По словам дончан, мотоцикл врезался в легковое авто на выезде со стоянки гипермаркета «Ашан».
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