Переселенцев спросили о кредитных обязательствах и долгах. Новости

В конце 2018 года 6% переселенцев сообщили, что имеют кредиты или долговые обязательства, из них 84% ВПЛ воспользовались банковскими средствами и 12% заняли у частных лиц, в частности – у друзей и знакомых. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Переселенцы также сообщили, на что занимали деньги (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа):

на приобретение жилья – 13%;

на ремонт жилья – 6%;

на оплату медицинских услуг – 13%;

на закупку техники – 27%;

для покупки продуктов питания – 19%;

на лекарства – 19%;

для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг – 11%;

на приобретение одежды – 11%;

на открытие собственного бизнеса – 5%;

на оплату обучения – 1%;

на другие нужды – 7%.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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