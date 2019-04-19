На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ. Новости

За минувшие сутки, 18 апреля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 4 человека, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 815 административных правонарушений. Задержаны и доставлены в следственные органы четыре человека, которые подозреваются в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации. Следственные действия продолжаются», – сообщил Жуганов.

Он также проинформировал, что в течение 18 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 26 преступлений, три из которых связаны с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъято 60 минометных мин калибра 120 мм и два охотничьих ружья.