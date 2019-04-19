Грозит 7 лет за решеткой: Жителя Луганщины будут судить за продажу гранатометов. Новости

На Донетчине будут судить жителя Новопсковского района Луганской области за продажу гранатометов, найденных им в лесопосадке. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет) УК Украины относительно ранее судимого жителя с. Булавиновка Новопсковского района Луганской области», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в конце октября 2018 года 28-летний мужчина нашел в лесу Святогорска (Донецкая обл.) в заброшенном здании 2 ручных гранатомета РПГ-22. Молодой человек спрятал находку в овраге, прикрыв листьями и ветками.

Для того, чтобы продать оружие, в феврале 2019 года злоумышленник встретился на автостанции Славянска с покупателем, после чего мужчины на автомобиле приехали к месту тайника. За продажу гранатометов житель Луганщины получил 5 тыс. грн. В этот же день злоумышленник был разоблачен.

Сейчас завершено досудебное расследование. Правонарушитель находится в следственном изоляторе.

Также, в прокуратуре отметили, что в январе этого года луганчанин уже был осужден за дезертирство. Если суд признает злоумышленника виновным в преступлении по ч. 4 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин) УК Украины, и приговорит к лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на один год, то мужчина может попасть за решетку на 7 лет.

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