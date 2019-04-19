В поезде «Киев – Мариуполь – Константиновка» оборвалась верхняя полка (Фото). Новости

В поезде № 84 «Киев – Мариуполь – Константиновка» в вагоне № 14 не выдержали простенки купе и вырвалась верхняя полка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пассажир Александр Мамрич, который стал очевидцем происшествия.

«Ехал ночью поездом 084 из Киева в Днепр, в 14-м вагоне. У соседа по купе оторвалась от стены верхняя полка... Как выяснилось, уже третий раз в этом вагоне, два предыдущих раза подремонтировали, и снова в эксплуатацию. То есть вагон 1971 года выпуска по сути сгнил от времени... Простенки купе не выдерживают нагрузок... И тем не менее, продолжают за деньги перевозить пассажиров», – написал он.

При этом Мамрич отметил, что в результате никто не пострадал, а мужчина, который находился на оборвавшейся полке успел спрыгнуть. Ему предоставили нижнюю полку в купе проводников.