«Твоя суперсила»: В Мариуполе Фонд Рината Ахметова провел мотивационную встречу с детьми школы-интерната № 2. Новости

В рамках проекта «Твоя суперсила» Фонд Рината Ахметова провел мотивационную встречу с воспитанниками Мариупольской общеобразовательной школы-интерната № 2. Помочь ребятам найти свою суперсилу приехали амбассадор Фонда актер Андрей Дебрин и психолог Надежда Кондратюк, сообщает пресс-служба Фонда.

«Дети, с которыми мы встречаемся, вот-вот покинут интернатное учреждение и начнут самостоятельную взрослую жизнь. И для них особенно важно услышать, что от тех ценностей, которые они сейчас для себя выберут, будет зависеть их дальнейшая судьба. А определить эти ценности своим примером помогут амбассадоры», – рассказала Надежда Кондратюк.

Звезда телеэкрана Андрей Дебрин с первых секунд встречи нашел ключик к детским сердцам, помог мальчикам и девочкам выразить свои мысли и чувства. Перед его предложением почувствовать себя актерами не устояли ни ребята, ни преподаватели школы-интерната № 2. После импровизированной игры на сцене Андрей Дебрин также поделился с участниками встречи своим жизненным правилом: «Я научился радоваться тому, что есть. И видеть новые возможности для развития. Вокруг миллион дверей, готовых открыться перед вами. Не надо биться головой о стену. Лучше создавайте мир вокруг себя таким, каким именно вы хотите его видеть».

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Вместе с амбассадором и психологом ребята определили те человеческие качества, которые, на их взгляд, важны во взрослой жизни. По их единодушному мнению, главное – это доброта, совесть, забота и желание помогать людям. Так, как это делает Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины.

«Сегодня я понял, насколько важна помощь и что главная ценность – жизнь. Спасибо Ринату Ахметову за эту встречу. За то, что помнит о нас», – поделился своими эмоциями воспитанник Мариупольской школы-интерната № 2 Данил Бондаренко.

В завершение встречи ребята узнали еще один секрет успеха, которым поделилась Ирина Блажан, директор программ Фонда: «Ребята, не стесняйтесь признаваться себе и тем, кто рядом с вами, в своих мечтах. Раскрывайте свои таланты. Работайте над собой, и ваши мечты сбудутся!».