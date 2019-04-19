В «ДНР»: В Донецке арестовали сторонников «Ташкента», говорят о перевороте. Новости

В центре неподконтрольного украинской власти Донецка, вечером, 18 апреля, около 20:00, по адресу проспект Маяковского 22Б, было задержано 12 человек в военной форме. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил неизвестный блогер издания «Корреспондент».

Он пишет, что, как оказалось, это «близкие сторонники» бывшего «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкента»). «Почему их арестовали, в полиции комментировать пока что не собираются, на месте ареста было найдено 10 единиц оружия типу АКС-74У, и пять гранат РГД. По предварительной информации, группа людей в военной форме, это подразделение, которое входит охранную компанию Тимофеева. В пресс центре Тимофеева информацию по поводу ареста сотрудников его охранной фирмы, комментировать отказываются», – говорится в сообщении.

При этом также сообщается со ссылкой на местного жителя Вадим Сидорчука, что «скорее всего, это дело рук главы ДНР Дениса Пушилина, подобные действия он пресекает моментально». Ранее этот же блогер сообщал, что в «ДНР» назревает переворот.