В Марьинке и Красногоровке спасатели восстановили 156 домов, пострадавших от обстрелов . Новости

В городах Марьинка и Красногоровка (Донецкая обл.) продолжаются восстановительные работы на пострадавших в результате боевых действий домах. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В частности, 18 апреля бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы на частных жилых домах в Красногоровке на ул. Медицинская. Специалисты ГСЧС установили 18 листов шифера, 8 м погонных досок, а также демонтировали 18 листов шифера и 8 м погонных досок.

В Марьинке спасатели провели ремонтные работы на ул. Шахтерска. В частных домах специалисты Службы спасения установили 12 листов шифера 30 кв. м рубероида, а также демонтировали 20 листов шифера и 30 кв. м рубероида.

С начала проведения восстановительных работ бойцы ГСЧС уже завершили ремонт по 156 адресам.

От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава.