В Меловом завершается строительство врачебной амбулатории. Новости

В Меловом (Луганская обл.) идет строительство врачебной амбулатории общей практики семейной медицины. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке помещений. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

По данным райадминистрации, в скором времени Меловская поселковая врачебная амбулатория общей практики семейной медицины распахнет двери первым пациентам. В настоящее время строители завершают работы по внутренней отделке нового медицинского учреждения.

«Все строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным календарным планом. Уже оштукатурены стены, начато устройство подвесных потолков "Армстронг", обустроена тепло- и звукоизоляция, проложены трубопроводы водоснабжения, теплоснабжения и отопления, завершен монтаж опорных конструкций дымохода и вытяжных, дымовых и вентиляционных труб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 12 млн грн. Главным исполнителем строительных работ является управление капитального строительства Луганской облгосадминистрации.