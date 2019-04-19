Соцвыплаты ВПЛ: В Беловодске комиссия приняла решения. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.

Как отмечается, на состоявшемся сегодня, 19 апреля, заседании были рассмотрены 96 заявлений:

61 заявление внутренне перемещенных лиц, претендующих на назначение пенсии;

14 заявлений для назначения ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинским властям территории и районов проведения АТО (ООС);

9 заявлений для назначения страховых выплат;

12 заявлений для назначения государственной социальной помощи.

По информации горсовета, подробно рассмотрев каждое дело, комиссия большинством голосов приняла решение о назначении 94 лицам социальных выплат, отказав 2 лицам в назначении пенсии из-за их отсутствия по фактическому месту жительства.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

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