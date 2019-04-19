Суд вынес приговор женщине, которая заморила голодом нескольких щенков и котенка. Главная

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил жительницу города по части третьей статьи 299 Уголовного кодекса Украины за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила «Судова влада України».

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Отмечается, что она с 2014 года по 9 января 2019 года занималась реализацией собак и кошек на территории центрального рынка Славянска.

«Реализуя свой прямой преступный умысел, гр. Д. удерживала в сарае собственного дома приобретенных животных, а именно 17 щенков и 1 котенка возрастом 2,5-3,5 месяца, при этом лишая указанных животных длительное время еды и воды, что привело к их истощению и гибели», – говорится в сообщении.