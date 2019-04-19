Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ДНР собираются посчитать «ущерб, нанесенный Украиной». Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ДНР собираются посчитать «ущерб, нанесенный Украиной»

19.04.19 18:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин допустил возможность создания рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного региону боевыми действиями, передают российские СМИ.

При этом он отметил, что на данный момент группы нет, «потому что сейчас по-прежнему наносится максимальный ущерб в отношении Донецка и Луганска со стороны Украины». 

Также он считает, что боевые действия в регионе будут продолжаться и тут не помогут «новые какие-то участники формата, новые формы или договоренности не принесут никакого результата, если Киев не научится действовать в рамках достигнутых соглашений».

Комментарии