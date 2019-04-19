В «ДНР собираются посчитать «ущерб, нанесенный Украиной». Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин допустил возможность создания рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного региону боевыми действиями, передают российские СМИ.

При этом он отметил, что на данный момент группы нет, «потому что сейчас по-прежнему наносится максимальный ущерб в отношении Донецка и Луганска со стороны Украины».

Также он считает, что боевые действия в регионе будут продолжаться и тут не помогут «новые какие-то участники формата, новые формы или договоренности не принесут никакого результата, если Киев не научится действовать в рамках достигнутых соглашений».