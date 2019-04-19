День пехоты, резервистов и сержантов ВСУ: Порошенко установил новые праздники . Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие документы опубликованы сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций постановляю: 1. Установить в Украине День пехоты, который отмечать ежегодно 6 мая. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в указе.

День резервиста ВСУ установлен 18 мая.

День сержанта Вооруженных Сил Украины установлен 18 ноября.