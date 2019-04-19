Избирательные бюллетени уже получили более половины участков. Новости

Сегодня, 19 апреля, 55,55% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени. Об этом на своей странице в Facebook по состоянию 15:15 сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

Она отметила, что по всей стране избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссии избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти в 30 000 участков.

«Разумеется, это дорога, и времени нужно немало. Но уже можно сказать, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссии получили бюллетени для голосования», – написала

Также Слипачук заверила, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.

Ранее сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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