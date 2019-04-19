Появились новые данные по реализации проекта «Стена» на границе с РФ (Фото). Новости

Продолжается активное инженерное обустройство государственной границы с Россией. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает Госпогранслужба Украины.

«С наступлением благоприятных погодных условий работы ведутся, как в рамках ведомственного плана Госпогранслужбы по инженерному обустройству государственной границы на всех участках, в том числе и на границе с РФ в Сумской области, так и по плану мероприятий по инженерно-технического обустройства российско-украинской границы. В частности, мероприятия продолжаются на границе с Россией в рамках Луганской, Харьковской и Черниговской областей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что работы осуществляются по оборудованию систем видеонаблюдения и контроля, устройству заграждений, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки местности. Также выполняются работы по корректировке проектных решений, реконструкции, строительства и обустройства объектов. Кроме того, проводится разработка проектно-сметной документации по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

В настоящее время с начала года уже устроено более 25 км противотранспортного рва, 6,4 км заграждений со спиралью типа «Егоза», более 6 км рокадной дороги и несколько переходов через сложные участки.

Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн, из которых уже профинансировано почти 60 млн грн.

В настоящее время План реализован ориентировочно на 35%.