Членов УИК предупредили об уголовной ответственности. Новости

Членам участковых избирательных комиссий за неявку на участок в день голосования может грозить уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы. Об этом сегодня, 19 апреля, на брифинге заявила координатор гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, сообщает «Укринформ».

«Когда мы наблюдали за процессом формирования УИК, мы составили определенный рейтинг регионов, где, возможно, будут проблемы, несмотря на то, что кандидаты не заполняли квоты в определенной степени, и добирались потом граждане, чтобы они работали в избирательных комиссиях. Но мы не знаем, придут в день голосования или нет», – сказала Айвазовская.

По ее словам, среди вероятно проблемных регионов – Черкасская область, Луганская, Херсонская, Одесская, Закарпатская области, и Киев.

«Для большинства на участке должно присутствовать 16 членов комиссий, это полный состав. Голосование происходит, если в день выборов будет 9 человек, то есть 50 процентов плюс один член комиссии. Для средней это – 8 человек, для малой – это 7 человек», – отметила она.

По ее словам, отсутствие члена избирательной комиссии на участке без должных на то оснований – это нарушение ст. 157, ч. 1 Уголовного кодекса Украины. И за это предусмотрено наказание – до 3-х лет заключения.

«Очень хотелось бы обратить внимание членов комиссий, они обязаны в этой ситуации прийти и выполнять свои обязанности, так как за неявку можно получить, в том числе, тюремное заключение. А если будет доказан заговор лиц по этому поводу, это может быть от трех до семи лет заключения», – уточнила Айвазовская.

Она отметила, что есть определенное беспокойство по поводу возможной неявки членов участковых избирательных комиссий, так как последние УИК были сформированы 17 апреля, в отличие от срока, который определяется законом (а это 15 апреля).

«Это беспокойство имеет определенные основания, и мы не уверены, что все члены комиссий на самом деле будут мотивированы работать, если они не получат информацию, что уклонение от работы может привести к серьезной ответственности», – отметила Айвазовская.

Ранее сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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