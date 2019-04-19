Выборы-2019: «Опора» проведет параллельный подсчет голосов. Новости

Гражданская сеть «Опора» в день выборов планирует проводить параллельный подсчет голосов на основе статистической выборки на 1,5 тыс. участков. Об этом сообщила председатель правления «Опора» Ольга Айвазовская на пресс-конференции, пишет «УНИАН».



Она отметила, что на повторных выборах президента Украины на всей территории государства работают 200 долгосрочных наблюдателей «Опоры». По ее словам, наблюдатели будут присутствовать на уровне окружных избирательных комиссий (ОИК).

По оценке Айвазовской, в апреле предвыборная кампания кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко была конкурентной, хотя иногда проходила «с нарушениями, в частности, правил проведения предвыборной агитации и финансирования выборов как таковых». По ее словам, это связано с политическим обострением в обществе в целом и нежеланием кандидатов, очевидно, ждать официального объявления результатов выборов в первом туре, поэтому кандидаты начали предварительную агитацию.

Она отметила, что финансовые затраты на агитационную деятельность в это время имели откровенно теневой характер, ведь осуществлялись не из избирательных фондов. Айвазовская отметила, что в регионах Украины агитационный период между первым и вторым туром был довольно слабым, и коммуникация между кандидатами происходила скорее виртуально – через СМИ, обращения и наружную рекламу.

Ранее сообщалось, что 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.