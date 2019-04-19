Попалась на взятке: В Мариуполе задержали чиновницу исполнительной службы управления юстиции. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) при получении взятки в 12 тыс. грн правоохранители задержали сотрудницу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины установлено, что чиновница требовала от местного жителя 12 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в такую сумму она оценила свои «услуги» за закрытие исполнительного производства в отношении мужчины – должника по уплате алиментов.
Сейчас следователи Центрального отдела полиции направили уголовное дело с обвинительным актом на рассмотрение в суд.
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