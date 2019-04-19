Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский» начались. Новости

Сегодня, 19 апреля, в 19:00, на НСК «Олимпийский» начались дебаты действующего президента Петра Порошенко с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Дебаты проходят в формате шоу.

Чтобы попасть внутрь, зрителям нужно было пройти 5 кордонов охраны. Поскольку агитация с символикой на стадионе запрещена, люди пришли с государственными флагами. На стадионе установлены две сцены и кордон правоохранителей разделяет стадион посредине.

До начала дебатов на стадионе проходил концерт. Сами дебаты модерируются ведущей новостей «Факты» Еленой Фроляк – от кандидата в президенты Владимира Зеленского и председателем правления ОО «Громадське радіо» Андреем Куликовым – от действующего президента Петра Порошенко.

Перед началом дебатов была проведена жеребьевка при помощи монеты. Команда Порошенко выбрала герб, Зеленского – лавры. Выпали лавры, таким образом начать дебаты выпало Зеленскому.

Петр Порошенко пришел на сцену к Зеленскому. Дебаты начались на одной сцене.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, порядок во время дебатов охраняет до 10 тыс. полицейских. Часть из них прикомандирована из других регионов.