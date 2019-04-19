В Северодонецке у певицы Оли Поляковой украли дорогой реквизит – плащ тореадора. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) неизвестные похитили реквизит известной украинской певицы Ольги Поляковой, которая выступала с концертом в городе. Об этом певица после концерта сообщила в сториз Instagram.

Полякова заявила, что реквизит – плащ тореадора – стоит кучу денег.

Но позднее певица сообщила, что реквизит вернули. «Все! Все вернули нам! Вернули мне мой флаг тореадорский! Спасибо большое! Все-таки, вы знаете, мы по-настоящему живем в европейской стране. Все-таки люди не воруют. Это приятно!», – написала Оля Полякова в обращении к своим поклонникам.