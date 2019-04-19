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Врачей скорой помощи из Луганской области учат оказывать помощь по лучшим мировым стандартам. Новости

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Луганская область

Врачей скорой помощи из Луганской области учат оказывать помощь по лучшим мировым стандартам

19.04.19 19:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

10 специалистов экстренной медицинской помощи на Луганщине осваивают лучшие мировые практики работы в системе. Впоследствии они в качестве инструкторов будут передавать свои знания коллегам. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Учебную программу проводит международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» вместе с Украинским научно-практическим центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины при поддержке департамента здравоохранения Луганской области.

Первый этап программы прошел в Северодонецке. 10 будущих тренеров из разных населенных пунктов Луганской области в течение двух недель отрабатывали современные стандарты оказания неотложной помощи при травмах, базовые реанимационные мероприятия и углубленную сердечно-сосудистую поддержание жизни.

В течение следующих трех месяцев состоится второй этап программы: будущие инструкторы отработают навыки на тренингах по оказанию реанимационной помощи. Эти тренинги проведут для 20 станций и подстанций экстренной помощи Луганской области.

В рамках трансформации системы экстренной помощи по сходной системой обучения в настоящее время совершенствуют свои навыки фельдшеры, медицинские сестры и врачи бригад скорой из Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областей и г. Киев. Именно в этих регионах в этом году внедряется новая система развития работников экстренной медицинской помощи, которая впоследствии распространится на всю страну.

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