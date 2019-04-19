ЦИК: Украинцы сознательно портили бюллетени в первом туре выборов. Новости

Граждане Украины, которые приняли участие в голосовании на выборах президента 31 марта, сознательно портили бюллетени на участках, в результате чего признаны недействительными почти 250 тысяч бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

«По результатам дня голосования 31 марта, почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Причиной этого стали, временами и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили», – сообщила председатель ЦИК.

Но, по ее мнению, это «не проявление позиции». «Это, фактически, оскорбление большого количества людей: работников Полиграфкомбината "Украина", которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать, людей, которые развозили бюллетени, в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а затем и считали. Это наши соотечественники, временами, знакомые, родственники и друзья. Напомню также, что изготовление бюллетеней происходило за счет Государственного бюджета, а это тоже наши с вами деньги», – отметила Слипачук.

Также она напомнила, что законом запрещено фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования.