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На «Олимпийском» присутствовали более 22 000 человек, – полиция. Новости

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На «Олимпийском» присутствовали более 22 000 человек, – полиция

19.04.19 20:47pravda.com.uaНовости

Фото из соцсетей

На НСК «Олимпийский» во время дебатов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского присутствовали более 22 тысяч человек. Ситуация на стадионе контролируется. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украиснька правда».

«На стадионе – более 22 тысяч. Ситуация спокойная и контролируемая», – сообщил Тракало.

Напомним, дебаты начались в 19:00. Согласно жеребьевки, первым речь провозглашал Зеленский, вторым выступил Порошенко. Затем начался блок вопросов кандидатов друг к другу. Сейчас дебаты закончились.

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