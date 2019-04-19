На «Олимпийском» присутствовали более 22 000 человек, – полиция. Новости

На НСК «Олимпийский» во время дебатов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского присутствовали более 22 тысяч человек. Ситуация на стадионе контролируется. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украиснька правда».

«На стадионе – более 22 тысяч. Ситуация спокойная и контролируемая», – сообщил Тракало.

Напомним, дебаты начались в 19:00. Согласно жеребьевки, первым речь провозглашал Зеленский, вторым выступил Порошенко. Затем начался блок вопросов кандидатов друг к другу. Сейчас дебаты закончились.