Не укладывается в голову: В Минюсте опротестуют решение судьи по катастрофе Ил-76 в Луганске. Новости

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что решение Мелитопольского городского суда о непризнании гибели командира сбитого Ил-76 следствием агрессии РФ будет обжаловано. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Мы обязательно ознакомимся с этим решением. И я знаю позицию Генерального прокурора, мы по этому поводу вчера имели с ним разговор на совещании в СНБО, это решение будет обжаловано по мотивам, которые судья указала», – сказал Петренко.

Он добавил, что из нереформирование первой инстанции судебной системы принимаются такие неоднозначные решения, «когда судья говорит, что сбивание нашего военного самолета на территории Украины боевиками и вооруженными силами Российской Федерации не являются актами агрессии, это вообще не укладывается даже в голову и в рамки здравого смысла».

«В рамках юридических процедур мы присоединимся к коллегам, которые сопровождают этот процесс для того, чтобы дать свою правовую позицию, чтобы это решение было обжаловано. Мы, к счастью, апелляционную инстанцию, обновленный Верховный Суд, я убежден, что судебная система даст надлежащую оценку тем событиям, которые там произошли», – рассказал Петренко.